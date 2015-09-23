Царьова викликали на допит в СБУ

Копія повістки про виклик його на допит розміщена на сайті СБУ.

У повістці про виклик зазначається, що Царьов має прибути на допит 1 жовтня 2015 року на 10.00 до Головного слідчого управління СБУ.

У якій справі викликають Царьова, не зазначено, але у повістці йдеться, що його викликають у якості підозрюваного.

Читайте такожЗМІ: Азаров і Царьов готуються створити в Москві забавний уряд

У графі «Корінець повістки про виклик» відміток про те, що Царьов отримав повістку, поки немає.

Як відомо, проти Царьова порушено кримінально справу за заклики до повалення конституційного ладу України та замах на її територіальну цілісність. Верховна Рада 3 червня минулого року позбавила його депутатської недоторканності.