Азаров, Царьов і Олійник фінансують акції по дестабілізації ситуації в Україні - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“У нас є беззаперечні докази, вони є у матеріалах справи, яка знаходиться у слідчих”, - сказав Лубківський.

Читайте такожБородай пояснив, що бойовики не "взяли" Маріуполь через домовленості з Ахметовим

У свою чергу в прес-центрі СБУ повідомили УНІАН, що за одержаною інформацією, починаючи з січня 2015 року, в Києві за безпосередньої організації та координації двох громадян України, серед яких колишній член Партії регіонів, проведено ряд масштабних провокаційних акцій біля столичної мерії та Кабінету міністрів України, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в столичному регіоні та в Україні в цілому.

Як зазначили в СБУ, вказані акції проводяться в рамках так званих "маршів білих хусточок" від імені існуючих лише на папері громадських ініціатив та об'єднань "За мир и справедливість" та "Народний вирок". Встановлено, що організатори та координатори вказаних замовних акцій на платній основі залучають до протестних акцій громадян - від студентів і безробітних до пенсіонерів і безхатченків - за винагороду в розмірі близько 50-60 грн за годину, які готові на різні провокаційні заходи.

Зокрема, за даними СБУ, двоє координаторів за вказівкою функціонерів з РФ намагаються 9 квітня за грошову винагороду вивести на вулиці Києва до 3 тис. учасників чергової акції "невдоволених" владою.

Як зазначили в СБУ, вжитими перевірочними заходами встановлено, що названі вище двоє громадян України, які є координаторами, безпосередньо фінансуються та контролюються з РФ. "Так, встановлено, що гроші надходять від так званого "офісу" колишнього прем'єр-міністра Азарова та екс-народних депутатів від фракції ПР Царьова та Олійника, які на даний час перебувають у Москві", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше один з лідерів проросійських бойовиків Олександр Ходаковський, підтвердив, що його діяльність фінансує Рінат Ахметов.