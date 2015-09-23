Європейський суд розпочав слухання скарги Арбузова на ЄС за санкції (фоторепортаж)

Європейський суд розпочав розгляд скарги колишнього першого віце-прем'єра України Сергія Арбузова проти Європейського Союзу за застосовані проти нього санкції.

Як передає власний кореспондент УНІАН, слухання розпочалися у середу о другій половині дня в Люксембурзі у Блакинтому залі суду.

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Арбузова представляла адвокат із Праги (Чехія) Марина Махиткова (Marina Machytkova), Європейський Союз - Андреа Вестерзоф Леффлерова (Andrea Westerhof Lofflerova). Під час слухання категорично заборонено проводити фото чи відео-зйомку, заборонено користуватися диктофоном, комп'ютерами та телефонами. Всього в залі, окрім працівників суду, перекладачів та учасників процесу було дев'ять чоловік.

Скаргу розглядали три судді, а самі слухання у відкритій для публіки частині проходили чеськаю та французькою мовами. Спочатку п'ятнадцять хвилин виступала представник Арбузова, потім також п'ятнадцять хвилин - представник ЄС. Обидві говорили чеською мовою.

Зокрема, представник Арбузова зазначила, що інформація, яку надала українська влада, не відповідає дійсності. Також, переконувала вона, ЄС не перевірив інформацію, надану українською стороною. "Тому санкції були ухвалені в порушення європейського законодавства", - сказала Махиткова.

У свою чергу представник ЄС заявила, що Рада використала документи, які були направлені українською владою, і Рада не повинна доводити, що надана інформація відповідає дійсності, тому що це справа української влади.

На додаток Вестерзоф Леффлерова сказала, що ця особа перебуває у розшуку Інтерполу з червоної позначкою, що означає, що вона може бути арештована.

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Потім розпочалася сесія запитань та відповідей, яка тривала майже годину. Після цього головуючий оголосив, що далі розгляд справи пройде за зачиненими дверима, що тривало півгодини.

По завершенню розгляду адвокат Арбузова відмовилася коментувати справу, пославшись на юридичну таємницю. Вона також відмовилася прогнозувати можливий результат, сказавши, що "у нас так не прийнято". Щодо термінів ухвалення судового рішення їй не відомо.

У четвер у цій же залі відбудуться слухання скарги екс-депутата Сергія Клюєва та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.