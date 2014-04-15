ЄС заморозив рахунки Арбузова, Клименка, Ставицького та Іванющенка
Санкції набувають чинності з сьогоднішнього дня, 15 квітня 2014 року.
Рада Європейського Союзу з питань закордонних справ заморозила рахунки ще чотирьох наближених до екс-президента Віктора Януковича українських чиновників, підозрюваних у розкраданні українських державних коштів.
Про це йдеться в сьогоднішньому випуску офіційного журналу ЄС, передає РБК-Україна.
Зокрема, до оновленого санкційного списку ЄС увійшли:
колишній перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов;
колишній міністр доходів та зборів України Олександр Клименко;
колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький;
народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко.
Санкції набувають чинності з сьогоднішнього дня, 15 квітня 2014 р.
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Підставою для застосування санкцій, згідно з повідомленням в журналі ЄС, є проведення розслідування в Україні щодо участі зазначених осіб у злочинах з розтрати українських державних коштів та їх незаконного виведення за межі України.
Відзначимо, 14 квітня Рада ЄС розширила з 18-ти до 22-х список осіб, відповідальних за незаконне привласнення українських державних коштів, проти яких застосовуються персональні санкції Євросоюзу.
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5 березня Євросоюз вже заморозив активи 18 осіб, на яких поширюються відповідні судові розслідування в Україні.
Зокрема, ЄС заморозив рахунки Януковича, його синів Олександра та Віктора, екс-прем'єра Миколи Азарова та його сина Олексія, братів Андрія і Сергія Клюєвих, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, бізнесмена Сергія Курченка.