ЄС заморозив рахунки Арбузова, Клименка, Ставицького та Іванющенка

Рада Європейського Союзу з питань закордонних справ заморозила рахунки ще чотирьох наближених до екс-президента Віктора Януковича українських чиновників, підозрюваних у розкраданні українських державних коштів.

Про це йдеться в сьогоднішньому випуску офіційного журналу ЄС, передає РБК-Україна.

Зокрема, до оновленого санкційного списку ЄС увійшли:

колишній перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов;

колишній міністр доходів та зборів України Олександр Клименко;

колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький;

народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко.

Санкції набувають чинності з сьогоднішнього дня, 15 квітня 2014 р.

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Підставою для застосування санкцій, згідно з повідомленням в журналі ЄС, є проведення розслідування в Україні щодо участі зазначених осіб у злочинах з розтрати українських державних коштів та їх незаконного виведення за межі України.

Відзначимо, 14 квітня Рада ЄС розширила з 18-ти до 22-х список осіб, відповідальних за незаконне привласнення українських державних коштів, проти яких застосовуються персональні санкції Євросоюзу.

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5 березня Євросоюз вже заморозив активи 18 осіб, на яких поширюються відповідні судові розслідування в Україні.

Зокрема, ЄС заморозив рахунки Януковича, його синів Олександра та Віктора, екс-прем'єра Миколи Азарова та його сина Олексія, братів Андрія і Сергія Клюєвих, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, бізнесмена Сергія Курченка.