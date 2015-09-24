Порошенко відповів на петицію про призначення Саакашвілі прем'єром

На сайті глави держави повідомляється, що Порошенко розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію щодо "призначення М.Саакашвілі Прем'єр-міністром України", яку підписала понад 31 тисяча громадян.

Порошенко зазначив, що для висунення кандидатури Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра України слід враховувати норми чинного законодавства. При цьому президент нагадав, що, згідно з Конституцією України, прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням президента України, котрий вносить подання за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

Також указується, що призначенню нового прем'єр-міністра України передує відставка попереднього. Питання відставки уряду врегульовано статтею 115 Конституції України, відповідно до якої Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою; прем'єр-міністр, інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку; відставка прем'єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів мають наслідком відставку всього складу уряду.

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Крім того, Порошенко нагадує, що парламент за пропозицією президента або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради може розглянути питання про відповідальність Кабінету міністрів та прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів більшістю від конституційного складу ВР, але питання про відповідальність уряду не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів або протягом останньої сесії Верховної Ради.

«Оскільки Верховною Радою України 11 грудня 2014 року схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України А.Яценюка, то протягом року (до 11 грудня 2015 року) Верховна Рада України не може розглядати питання про відповідальність цього Уряду», - наголосив Порошенко.

Президент зазначив, що, «крім того, необхідною умовою започаткування вищенаведеної процедури призначення прем'єр-міністра України є особиста згода кандидата щодо призначення на цю посаду. Однак М.Саакашвілі з цього питання не висловлювався».

«Водночас, ураховуючи актуальність порушеної у петиції проблеми, на найближчих засіданнях Національної ради реформ буде приділено посилену увагу питанням їх просування за конкретними напрямами та обговорено дієвість заходів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо прискорення реформ, зокрема в рамках Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні та Програми діяльності Кабінету Міністрів України».