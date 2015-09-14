Порошенко: Саакашвілі буде великим прем'єром, але не України

Таким чином президент України Петро Порошенко прокоментував можливість призначення Саакашвілі на посаду глави Кабінету міністрів, повідомляє Independent.

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"Безумовно, з нього вийде великий прем'єр-міністр, - зазначив президент. При цьому він відразу ж додав: "Грузії".

Раніше повідомлялося, що на офіційному сайті глави держави розмістили електронну петицію з вимогою призначити голову Одеської облдержадміністрації, екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі прем'єр-міністром України. Вона вже набрала більше 25 тисяч голосів.