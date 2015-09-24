МЗС: Багато країн з розумінням ставляться до блокади Криму

16:30, 24 вересня 2015
Політика
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Багато країн світу з розумінням ставляться до акції з блокування громадськими організації в'їзду вантажівок до Криму.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

“Реакція різна, чесно кажучи, дуже багато країн з розумінням ставляться, оскільки територія є окупованою”, - сказала Беца.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалась безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуть пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.

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