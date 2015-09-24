МЗС: Багато країн з розумінням ставляться до блокади Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

“Реакція різна, чесно кажучи, дуже багато країн з розумінням ставляться, оскільки територія є окупованою”, - сказала Беца.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалась безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуть пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.