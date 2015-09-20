Активісти перекрили дорогу до Криму біля пункту пропуску "Каланчак"

Як передає кореспондент УНІАН, прямо зараз "Самооборона" Скадовська перекрила дорогу за 6 кілометрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Каланчак". Активісти не пропускають вантажний транспорт ні до Криму, ні в зворотному напрямку. «Ми не пропустимо жодної вантажної машини. Ці ділки роблять свій бізнес, поки наші хлопці стоять в окопах», - заявив сотник скадовської "Самооборони" Володимир Куриков.

Активісти ходять по пішохідному переходу, блокуючи тим самим рух на проїзній частині.

На місці присутні співробітники ДАІ та Держприкордонслужби, але вони не втручаються в в те, що відбувається.

На даний момент активісти чекають приїзду представників Меджлісу на чолі з Рефатом Чубаровим іа Мустафою Джемілєвим.

Також очікується приїзд керівництва УМВС Херсонської області.

Разом з кримськими татарами активісти координуватимуть свої подальші дії.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуть пішоходів і легковий транспорт.

У перший день блокування адмінкордону з окупованим Кримом візьмуть участь щонайменше тисяча людей, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. "Думаю, що сьогодні буде як мінімум близько тисячі. Це з тих, про яких ми знаємо. Ми закриваємо рівно о 12 годині дня всі 3 напрямки: Каланчак, Чаплинку та Чонгар", - повідомив голова Меджлісу на мітингу перед початком акції, передає РБК-Україна.

Читайте такожПеред початком блокади анексованого Криму в Чонгарі провели мітингТакож голова Меджлісу повідомив, що блокада буде проходити в 3 етапи. "Акція розпочата. Акція на першому етапі. Будуть другий і третій етапи. За термінами, формами ми будемо радитися з усіма, хто сюди прийшов, штабом, з представниками Меджлісу", - заявив Рефат Чубаров. Він зазначив, що наступні етапи будуть залежати від багатьох факторів.

Він також закликав Кабмін вирішити питання створення продуктових хабів біля адмінкордону з окупованим Кримом на боці материкової України. За словами голови Меджлісу, це дозволить працювати підприємцям прозоро, і гроші будуть залишатися в Україні, зокрема в Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня лідери кримських татар заявили, що мають намір почати блокаду адміністративного кордону з окупованим Росією, Кримом, щоб не допустити ввезення українських товарів на територію півострова.