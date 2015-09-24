Європейський суд розпочав розгляд скарги Ставицького на ЄС за санкції

Європейський суд розпочав розгляд скарги екс-міністра енергетики України Едуарда Ставицького на Європейський Союз через запроваджені щодо нього обмежувальні заходи у вигляді замороження активів.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, перша частина слухань, які розпочалися у четвер в Люксембурзі у Блакитному залі, пройшла у закритому режимі на прохання представника ЄС.

Після цього розгляд справи у вигляді сесії "запитання-відповіді" продовжився у присутності публіки.

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Так, представник Ставицього Пітер Гертлер (Peter Gjortler) наполягав на тому, що у ЄС не було достатньо підстав для включення його клієнта до списку, Ставицький також може потім вимагати від Ради відшкодування завданих збитків.

На що представник ЄС Вінсент Пьєссеву (Vincent Piessevaux) зазначив, що не є завданням Ради це перевіряти. "Це - політична оцінка, чи буде особа у списку", - наголосив він.

Представник Ставицького Джон Грейстон в коментарі УНІАН зазначив, що ця справа стосується процедури самого ЄС. "Це питання процедури ЄС, що ЄС зробив, щоб відповідати власним правилам. Це про те, що процедура не була відповідною", - наголосив він.