Полторак та Картер не обговорювали питання надання Україні летального озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав на прес-конференції у Пентагоні.

Полторак зазначив, що під час розмови з Картером не порушувалося питання щодо зміни або розширення "нормандського формату" переговорів для урегулювання ситуації на Донбасі. "Ми розглядали можливості подальшого розвитку співпраці між Україною та Сполученими Штатами. Перш за все, мова йде про навчання, обмін інформацією та багато інших аспектів. Питання летального озброєння не було на порядку денному", - сказав Полторак.

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Разом з тим, він зазначив, що у розвитку співпраці обидві країни вже мають багато досягнень та запланованих проектів. "Ми повинні здійснити те, що вже запланували, і після цього ми будемо планувати інші проекти", - сказав Полторак.

Своєю чергою на уточнююче питання Картер заявив, що якщо правильно зрозумів переклад з української, то питання протиракетного озброєння не обговорювалося на зустрічі з Полтораком.

Полторак додав, що "ми не обговорювали сьогодні про протитанкову зброю. Україна в даний час розвиває свій військово-промисловий комплекс".

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Він заявив, що Україна намагається використовувати свої власті можливості, але вона готова приймати допомогу не тільки з боку США, але і інших країн, щоби бути здатними захищати себе від окупаційних дій РФ.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Ештон Картер запевнив, що дискусії по Сирії з Російською Федерацією не змінять політику США щодо засудження дій Росії в Україні та не змінять політику санкцій.