Дискусії по Сирії з Росією не змінять політику санкцій щодо РФ через дії в Україні - міністр оборони США

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ештон Картер сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони України Степаном Полтораком у Пентагоні.

Картер зазначив, що США продовжать співпрацю з Росією у тих питаннях, де інтереси обох країн перетинаються. Він сказав, що наразі це можливо, але ще не до кінця зрозуміло, що таке перетинання інтересів може існувати стосовно Сирії. За його словами, може здатися, що США та Росія поділяють два інтереси: завдання поразки "Ісламській державі" та політична трасформація від режиму президента Башара Аль-Ассада до збереження і відновлення сирійської держави. "Проте, Сполучені Штати вважають, що ці два інтереси повинні досягатися паралельно. Російські зусилля у боротьбі з ІДІЛ тільки розпалять сирійську громадянську війну...", - заявив Картер.

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"Ці триваючі дискусії по Сирії ні в якому разі не применшать наше рішуче засудження дій Росії в Україні, або змінять наші санкції та підтримку у сфері безпеки у відповідь на ці дестабілізаційні дії. Суть полягає в наступному - Росія повинна припинити свою агресію на сході України, та припинити окупацію та спробу анексії Криму, та дотримуватися своїх зобов'язань у відповідності до Мінських угод", - наголосив Картер.

Міністр оборони США заявив, що розуміючи важливість України на сході Європи, він впродовж своєї кар'єри завжди був налаштований сприяти надавати підтримку Україні у сфері безпеки.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр оборони США Ештон Картер пообіцяв вжити заходів зі «стримування» Росії і її президента Володимира Путіна, який, з його точки зору, «веде Росію в неправильному напрямку», і являє загрозу порівняно з тією, яка виходить від «Ісламської держави».