Чим займуться колишні?

Валерій Асадчев (Блок Костенко-Плюща) виступатиме у чоловічій капелі

Я, коли дізнався про результати голосування, перехрестився і пішов поставив Богу свічку. Якщо ми програли, значить так було потрібно. Я вже маю пропозицію йти на викладацьку роботу у Славістичний Університет. На ці вихідні я з родиною їду на гуморину до Одеси, де мером мій великий друг Едуард Гурвіц. У світі чимало цікавих речей, якими можна займатися. Я співаю у чоловічій капелі, й продовжу займатися співом, це моє покликання. Дружина сприйняла поразку УНП без драматизму. Почала планувати, як ми будемо відпочивати, куди поїдемо. Президент зробив все, щоби парламент став таким, який ми отримали. Про бюджет та законотворчу роботу думаю із загальною громадянською зацікавленістю, але без професійного інтересу. Ще планую займатися партійною роботою, розбудовою партії.

Борис Андресюк (Блок Литвина) гратиме у футбол

В мене є багато цікавих справ. Я член редколегії газети “Бульвар”, отже можу брати участь у цьому проекті, - сміється, - А якщо серйозно: спочатку я хочу відпочити. Під час цієї кампанії я двічі побував у кожному регіоні, щодня маючи по п’ять зустрічей, цей досвід важко переоцінити. Я колись написав книгу “На шляху до громадянського суспільства”. Тепер я планую написати ще одну книжку. В ній також досліджуватиму тему громадянського суспільства, я ж бачив як змінився народ після революції. Подивитися на це очима політолога, проаналізувати – в мене зібрано чималий матеріал для такої роботи. Ще буду ганяти у футбол із Дімою Гордоном та Олександром Швецом. Найближчим часом поїду до Криму. Я там 8 років, протягом попередніх двох скликань відпочивав у пансіонаті “Ореанда”, так само і цього разу виберу якесь тихе місце, й читатиму недочитане, писатиму. А потім, можливо, повернуся до партійної роботи.

Сергій Гмиря (КПУ) писатиме трилогію про Першу світову війну

Коли перебуваєш у бійці, важко сказати, що буде потім. Але дружина, коли зрозуміла, що я матиму більше часу, вже планує спільні походи до театру. В мне немає проектів, але є деякі прожекти. Знаєте, ще за молодих часів я мріяв написати трилогію про Першу світову війну. Можливо, зараз сяду за це. Я люблю преферанс та бридж. Але для таких ігор важко знайти партнерів. Мені важко сказати, що я читатиму, бо я читаю постійно. Зі мною завжди Кіплінг. Кіплінг це же не лише Мауглі, це велика поезія, яку в нас ще глибоко не знають. Істориків Соловйова, Ключевського перечитував по кілька разів, а сучасну літературу, яка претендує на статус історичної, читаю одразу ж після її появи у продажу. А найближчим часом поїду кудись відпочивати.

Інна Богословська (Віче) перераховуватиме голоси

Запам’ятайте, я буду працювати у парламенті. Ми доб’ємося перерахунку голосів і партія Віче буде у парламенті. Я не можу думати ні про що інше, коли ґвалтують мою країну. Я мушу її рятувати.

Далі буде