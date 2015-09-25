Контактна група щодо Донбасу знову зустрінеться в Мінську 29 вересня
Сьогодні прозвучали доповіді українських і російських офіцерів зі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 29 вересня в Мінську.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарія Оліфер.
Зокрема, вона повідомила про завершення сьогоднішньої скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.
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Оліфер додала, що учасники зустрічі прийняли рішення наступне засідання підгруп з питань безпеки та політичних питань провести 28 вересня в Мінську.
«Результати їх роботи будуть обговорені наступного дня, 29 вересня, на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке також пройде в Мінську», - повідомила вона.
За інформацією Оліфер, під час сьогоднішньої відеоконференції прозвучали доповіді українських і російських офіцерів зі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації на лінії розмежування сторін на Донбасі.
У повідомленнях «йшлося про дотримання режиму припинення вогню. Слід зазначити, що у цілому цей режим на Донбасі дотримується», додала Оліфер.