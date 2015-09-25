Контактна група щодо Донбасу знову зустрінеться в Мінську 29 вересня

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 29 вересня в Мінську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарія Оліфер.

Зокрема, вона повідомила про завершення сьогоднішньої скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Оліфер додала, що учасники зустрічі прийняли рішення наступне засідання підгруп з питань безпеки та політичних питань провести 28 вересня в Мінську.

«Результати їх роботи будуть обговорені наступного дня, 29 вересня, на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке також пройде в Мінську», - повідомила вона.

За інформацією Оліфер, під час сьогоднішньої відеоконференції прозвучали доповіді українських і російських офіцерів зі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації на лінії розмежування сторін на Донбасі.

У повідомленнях «йшлося про дотримання режиму припинення вогню. Слід зазначити, що у цілому цей режим на Донбасі дотримується», додала Оліфер.