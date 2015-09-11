Кучма розповів, коли у контактної групи буде шанс домовитись про відведення озброєння

Як передє кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Кучма зазначив, що 8 вересня у Мінську не вдалося домовитися про відведення танків, артилерії калібром менше 100 мм та мінометів калібром до 120 мм, тому що сторони мають різні погляди.

"Ми все ж таки розглядаємо цю проблему з точки зору безпеки і з точки зору можливих наслідків, чи заспокояться вони там, чи будуть виконувати - не стріляти...", - наголосив Кучма.

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За його словами, впевненості, що бойовики повністю припинять застосовувати вогонь, немає.

Як сказав Кучма, необхідно всі важливі у військовому плані пункти зберегти під українським контролем.

Говорячи про можливість підписання угоди про відведення зброї калібром менше 100 мм, він повідомив, що "в нас є такий шанс, що 22-го числа, можливо... У нас 22 вересня буде чергова зустріч у Мінську, але перед цим будуть (перемовини) у режимі телевізійних передач...".

Кучма висловив сподівання, що також угоди вдасться досягти.