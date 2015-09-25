У посольстві США прокоментували вимогу агентствам ООН залишити окуповану "ЛНР" територію

Про це написав у Twitter посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"Сьогоднішній наказ так званої влади "ЛНР" агентствам ООН і гуманітарним організаціям покинути територію - грубе, цинічне, явне порушення Мінських угод. Висилка гуманітарних організацій піддає 3 млн людей ризику, відмовляючи їм у доступі до їжі, медицині, житлу і одязі напередодні зими. 16000 тонн термінової, життєво необхідної гуманітарної допомоги зараз не пускають до тим, хто її потребує", - написав він.

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Посол зазначив, що Мінські угоди зобов'язують всі сторони забезпечити безперешкодний доступ.

""Влада ЛНР, ДНР" повинні надати повний, безперешкодний доступ до гумдопомоги", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня заступник генерального секретаря організації з гуманітарних питань Стівен О'брайєн заявив, що "влада ЛНР"наказала всім агентствам ООН в терміновому порядку покинути "республіку".