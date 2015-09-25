Бойовики не пустили до Донецька 8 вантажівок з гумдопомогою від Червоного Хреста

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Зазначається, що 24 вересня близько 15.00 через контрольний пункт в'їзду/виїзду «Бугас» на територію, яка тимчасово контролюється незаконними збройними формуваннями, їхали 8 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від МКЧХ.

Однак через три години ці транспортні засоби з продуктами харчування та засобами гігієни повернулися назад, оскільки терористи з невідомих причин їх не пропустили.