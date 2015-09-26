Порошенко підтримав петицію про скасування грошової застави для корупціонерів

Президент Петро Порошенко у відповіді на електронну петицію зазначив, що підтримує пропозицію про недопущення застосування до осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинів, запобіжного заходу - застави.

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Відповідна електронна петиція № 22/000215-еп "Відміна грошової застави для корупціонерів" розміщена на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

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«Необхідно законодавчо запровадити обмеження щодо застосування застави до високопосадовців, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів. Саме тому одним із важливих завдань для парламенту є розгляд законопроектів із зазначеного питання та вироблення компромісу щодо законодавчих змін у частині обмеження застосування застави до корупціонерів», - зазначається у відповіді.

У зв’язку з цим Верховній Раді запропоновано за результатами всебічного обговорення прийняти Закон, який би врегулював питання щодо застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів.