Парубій у Конгресі США закликав надати Україні летальне озброєння

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Виступив з доповіддю на форумі "Триваюча битва за свободу України: ризик західного провалу у політичній, економічній і гуманітарній допомозі", що відбулася в Конгресі США. У доповіді і на зустрічі з конгресменами Марсі Каптур та Сандором Левіном подякував за величезну підтримку, наголошував на необхідності надання Україні летального озброєння і нагадував про зобов'язання США за Будапештським меморандумом", - йдеться в повідомленні.

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Такод Парубій наголосив, що голова Американської комісії з питань релігійної свободи Катріна Светт зазначила: "Невиконання Будапештських угод і наших обіцянок перед Україною - це так само, як виписати не підтверджений грошима чек людині, яка і так перебуває у дуже скрутному становищі".

Виступив з доповіддю на форумі "Триваюча битва за свободу України: ризик західного провалу у політичній, економічній і г... Posted by Андрій Парубій on Saturday, September 26, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, перший віце-спікер Ради України Андрій Парубій заявив, що зараз української армії на лінії фронту більше, вона краще навчена і краще озброєна.