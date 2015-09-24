"Вони створюють менше проблем "200-ми": Парубій пояснив, чому Путін відправляє бурятів на Донбас

Перший віце-спікер Ради України Андрій Парубій заявив, що зараз українська армія краще навчена та озброєна, передає ТСН.

На питання про те, що в Україні буряти воюють, він відповів: "Це означає, що Путін теж намагається використовувати і національні меншини, які зможуть створювати менше проблем "200-ми", які йдуть з України".

При цьому Парубій зазначив, що зараз української армії на лінії фронту більше, вона краще навчена і краще озброєна.

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"Це три ключові чинники. Її чисельно більше, ніж було тоді. Звичайно, що для наступальної операції має бути перевага в кілька разів", - наголосив перший віце-спікер ВР.

Також він повідомив, що крім російських підрозділів, які стоять на території України, є підрозділи, які стоять на кордоні і застосовуються в найбільш відповідальних боях.

"І також є інформація про те, що будуються дві великі бази неподалік від кордону", - додав він.