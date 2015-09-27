Порошенко прибув із візитом до США для участі в Генасамблеї ООН

Виступ Глави держави на загальних дебатах ГА ООН запланований на вівторок, 29 вересня, повідомляє прес-служба президента.

В рамках програми візиту також участь Глави держави у роботі самітів: з прийняття цілей сталого розвитку, з питань діяльності з підтримання миру, Лідерів з питань протидії ІДІЛ та насильницькому екстремізму, участь у конференції "Фонду Клінтона".

Крім того, заплановані зустрічі Петра Порошенка з главами делегацій держав-учасниць Спільної групи з розслідування авіакатастрофи літака МН-17, експертами та політиками в Атлантичній Раді та представниками американських ділових кіл.

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За час роботи Генеральної Асамблеї ООН Президент України також проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та політичними лідерами.

Також Глава держави зустрінеться з представниками української громади в Америці.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що основною метою його участі в заходах в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй стане зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, а також донесення необхідності реформування Ради Безпеки ООН в частині права «вето» постійних членів.