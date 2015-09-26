Порошенко розповів, яка основна мета його участі у Генасамблеї ООН

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам, показаному в суботу ввечері.

Глава держави також зазначив, що в ході робочого візиту до США заплановано багато двосторонніх зустрічей і це свідчить про значний інтерес інших країн до України.

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«Те, чого Україна потребує як повітря – міцність коаліції, єдність та солідарність світу з Україною», - сказав Порошенко.

Крім того, президент очікує чітко скоординованих кроків та зусиль по реформуванню Радбезу ООН.

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«Ініціатива, щоб ми обмежили право постійних членів Ради Безпеки ООН на застосування право вето в тих випадках, коли мова йде про масові вбивства людей. Бо навіть з моральної точки зору застосування права вето в таких випадках – це ліцензія на вбивство. Воно на сьогодні серйозно перешкоджає справедливому та неупередженому розслідуванню або застосуванню ООН тих інструментів та важелів, які є в її розпорядженні», - зазначив Порошенко.

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За його словами, цю ініціативу підтримує багато країн, оскільки за 70 років існування певні структури та правила ООН мають бути реформовані.

Україна також сподівається стати непостійним членом Радбезу ООН в 2016-2017 роках. Президент зазначив, що разом з дипломатами робить все можливе, аби 15 жовтня під час голосування Україна отримала позитивний результат.