Порошенко сьогодні у Нью-Йорку проведе зустрічі з Меркель і Кемероном

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зазначається, що президент України на початку другого дня свого робочого візиту до Сполучених Штатів Америки візьме участь у сесії-відкритті конференції «Глобальна ініціатива Клінтона». Сьогодні також запланована низка важливих заходів та міжнародних зустрічей за участю Порошенка.

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Серед головних подій дня - участь президента України в Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. Передбачається пряма трансляція заходу.

Після участі в Саміті, президент України проведе зустріч з представниками найбільших єврейських організацій в Сполучених Штатах Америки та низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема, заплановані його зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, інші зустрічі з лідерами країн-партнерів України.

О другий половині дня президент України разом з дружиною візьме участь в церемонії покладання квітів до Меморіалу пам’яті загиблих під час терористичних атак 11 вересня 2001 року та проведе зустріч з представниками засобів масової інформації.

Сьогодні ж ввечері у глави Української держави запланована зустріч з експертами та політиками в Атлантичній Раді (Гарвардський клуб Нью-Йорку), де президент зробить доповідь щодо ситуації в нашій країні з огляду на агресію з боку Росії.

Пізно ввечері президент дасть інтерв’ю американській газеті Washington Post.