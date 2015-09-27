Порошенко зустрівся з українцями Америки: ваша підтримка є запорукою нашої перемоги

Президент України Петро Порошенко розпочав свій візит до Нью-Йорка для участі у 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН із зустрічі з українською громадою.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента.

«Надзвичайно важливо зараз для українців відчувати єдність світу», - заявив Порошенко.

Президент подякував за внесок української громади Америки у справу становлення Українського війська. За словами Порошенка, нещодавні міжнародні навчання Україна-НАТО з подолання наслідків надзвичайних ситуацій на Яворівському полігоні показали, що «не лише цікаво українцям навчитися у наших американських партнерів, як воювати, а американцям цікаво навчитися, як вести бойові дії».

«Українці ніколи не програють, бо з нами правда, з нами Господь Бог, ми захищаємо нашу землю, не ми прийшли до них, а вони прийшли до нас. І не важливо, якою мовою розмовляють українці кримськотатарською, українською, російською або єврейською», - зазначив Порошенко.

«Нам, як повітря, потрібна трансатлантична єдність. Нам потрібна солідарність з Україною, адже нічого важливіше за Україну у світі зараз не існує. Це цивілізаційна боротьба, а не внутрішній конфлікт, як це намагається подати агресор», - наголосив президент.

За словами глави держави, найкращий рецепт - Росія має вивести війська, звільнити заручників, ми відновимо контроль на кордоні, і за тиждень на Донбас повернеться мир. Ключовим елементом деескалації є Мінські угоди, підкреслив Порошенко і додав: «Ми боремося за свободу світу, за демократію у світі, тому ми переможемо».

Глава держави назвав «доброю традицією» розпочинати кожен закордонний візит із зустрічі з діаспорою: «Це справжні герої, які зробили великий внесок у боротьбу України за свою свободу, і продовжують робити життєво важливий внесок зараз, коли ми реформуємо свою країну».

Порошенко відзначив, що діаспора робить величезний внесок у забезпечення міжнародної підтримки України. «Така підтримка є запорукою нашої перемоги», - наголосив він.

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Президент вручив державну нагороду - Орден княгині Ольги ІІІ ступеня президенту Українського конгресового комітету Америки Тамарі Галло-Олексій.

У своєму виступі Тамара Галло-Олексій відзначила, що українці Америки започаткували свій власний Євромайдан на підтримку України. «Вся українська громада Америки стоїть поруч зі своїми братами в Україні», заявила президент Українського конгресового комітету Америки. «Настав час для світової спільноти відстоювати головні принципи Об’єднаних Націй - захист безпеки та стабільності», - наголосила вона.

Тамара Галло-Олексій запросила президента відвідати у листопаді Вашингтон для участі у церемонії відкриття Меморіалу жертвам Голодомору.

Єпископ Української Православної Церкви в Америці Даниїл відправив Молитву за Україну.