Лукашенко: Кровопролиття на Донбасі може призвести до нової світової війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на саміті щодо прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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"Українська криза... Якщо не зупинимо кровопролиття в Європі, братовбивчу бойню, допустимо ескалацію цього конфлікту, жарко буде всьому цивілізованому світу. Вибачте мене, зробимо ще один крок до глобального конфлікту, а можливо до нової світової війни, вже в центрі цивілізованого і розвинутого світу", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, "невже вступивши в нове тисячоліття, ми так і не зрозуміли якими крихкими є мир і людська цивілізація?".

Лукашенко вважає, що світ "прийшов до саміту (70-й сесії Генасамблеї ООН - УНІАН) роз'єднаним, розділеним як ніколи за останні три десятиліття".

"Планету потрясають численні збройні конфлікти, терористичні акти. Сумно те, що зростання глобальних загроз не знаходить адекватної відповіді", - заявив Лукашенко.