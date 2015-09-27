Лукашенко: Кровопролиття на Донбасі може призвести до нової світової війни
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що якщо не зупинити кровопролиття на Донбасі, то ситуація на сході України може призвести до нової світової війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на саміті щодо прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
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"Українська криза... Якщо не зупинимо кровопролиття в Європі, братовбивчу бойню, допустимо ескалацію цього конфлікту, жарко буде всьому цивілізованому світу. Вибачте мене, зробимо ще один крок до глобального конфлікту, а можливо до нової світової війни, вже в центрі цивілізованого і розвинутого світу", - заявив Лукашенко.
Президент Білорусі зазначив, "невже вступивши в нове тисячоліття, ми так і не зрозуміли якими крихкими є мир і людська цивілізація?".
Лукашенко вважає, що світ "прийшов до саміту (70-й сесії Генасамблеї ООН - УНІАН) роз'єднаним, розділеним як ніколи за останні три десятиліття".
"Планету потрясають численні збройні конфлікти, терористичні акти. Сумно те, що зростання глобальних загроз не знаходить адекватної відповіді", - заявив Лукашенко.