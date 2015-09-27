Путін розповів, про що говоритиме з трибуни Генасамблеї ООН

Як повідомляє РІА Новости, про це Путін заявив в інтерв'ю американському журналістові Чарлі Роузу для телеканалів CBS і PBS напередодні участі в 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Зрозуміло, доведеться сказати - і навіть не те, що доведеться, а що потрібно буде скористатися цієї міжнародною трибуною для того, щоб дати російське бачення сьогоднішніх міжнародних відносин і майбутнього цієї організації та світової спільноти", - сказав Путін, зазначивши, що також планує поряд з іншими виступаючими поговорити і про проблему боротьби з тероризмом і ІГ.

"Я думаю, просто не сумніваюся, що про проблему боротьби, про необхідність боротьби з тероризмом будуть говорити практично всі виступаючі з трибуни Організації Об'єднаних Націй, і мені теж не піти від цієї теми. Це природно, тому що це серйозна спільна загроза для всіх нас, це виклик для всіх нас", - сказав Путін.

Розповідаючи у загальних рисах про свій виступ, Путін заявив, що має намір торкнутися історію Організації Об'єднаних Націй і питання її подальшого розвитку в сучасних умовах. "Уже зараз можу сказати про те, що рішення про створення ООН було прийнято саме в нашій країні, в Радянському Союзі на Ялтинській конференції. Радянський Союз, Росія як правонаступниця Радянського Союзу є країною - засновницею Організації Об'єднаних Націй і постійним членом Ради Безпеки", - повідомив президент РФ.

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За його словами, у поточних світових реаліях альтернативи цій організації не існує, "ООН залишається єдиною універсальною міжнародною організацією, яка покликана підтримувати мир у всьому світі". "Зрозуміло також, що ООН має пристосовуватися до світу, що змінюється, і ми всі постійно дискутуємо на цей рахунок: як вона має змінюватися, якими темпами, що якісно має змінитися", - сказав Путін.