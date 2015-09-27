Зарплати депутатам треба піднімати за умови введення штрафів за прогули та бійки у ВР - Гройсман

Про це написав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман у Facebook.

Він зазначив: «ЗМІ активно підхопили одну з тем, якої я торкнувся у вчорашньому інтерв'ю (йдеться про інтерв’ю телеканалу «Україна» - УНІАН). Стосовно зарплат депутатів. Я багато чув на різних рівнях розмов, що депутатам треба встановити гідну зарплату. Що нинішня ситуація - це передумова корупції. Тільки мало хто відважується говорити про це публічно. Бо це начебто непопулярно».

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Гройсман пише: «Перше - маємо нещадно боротись з корупціонерами. Друге - треба ліквідувати передумови корупції. І додам третє - зарплати треба піднімати за умови підвищення відповідальності. Пропустив засідання - штраф, влаштовуєш бійки в залі - штраф. В цьому полягає моя позиція і я думаю, що вона дійсно буде підтримана - і більшістю депутатів, і більшістю простих громадян».

«І ще додам. Це питання стосується не тільки депутатів. Це стосується усієї державної служби. Треба нарешті розірвати замкнуте коло і припинити сором'язливо ховати голову в пісок. Принцип має бути один - професіоналізм і відповідальність», - пише Гройсман. За його словами, щоб на державну службу прийшли професіонали, які готові працювати для людей, а не собі на кишеню, треба запропонувати їм належну зарплатню. «Але питати з них за результат - а він вимірюється тим, чи здатні вони забезпечити належну якість життя і гідні зарплати і пенсії людям», - зазначає голова ВР.