Саакашвілі "сируватий" для посади прем'єра – Березовець

Про це пише політтехнолог Тарас Березовець на nv.ua. Вчора в ефірі 5 каналу губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі обрушився з критикою на чинного прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, фактично звинувативши його у зв'язках з олігархами. При цьому, зазначає Березовець, ніяких конкретних фактів він не навів.

Читайте такожСаакашвілі: У МВС Одеської області створять спецпідрозділ для боротьби з корупціонерами"Чому я зробив висновок, що його цікавить прем'єрське крісло? Тому що політична культура Грузії і України досить схожі. І коли політик говорить "я не хочу бути прем'єром" (як було під час вчорашнього виступу Саакашвілі), це треба розуміти з точністю до навпаки", - вважає Березовець.

Крім того, зазначає він, це дивним чином співпало з реєстрацією на офіційному сайті президента електронної петиції з вимогою призначити екс-президента Грузії прем'єр-міністром України: "Можна робити висновок, що це не випадковість, а спланована піар-акція".

"Головний аргумент, чому Саакашвілі не може стати главою українського уряду полягає в його особистому ставленні до цього питання. Він завжди говорив, що Україна для нього – лише місце для застосування реформаторських зусиль, що він не відмовиться від грузинського громадянства і збирається повернутися на батьківщину. Однак проблема полягає в тому, що в Грузії на нього заведено кримінальну справу, і повернутися назад немає можливості", - каже Тарас Березовець.

Він вважає, що спочатку Саакашвілі спрямовувався саме на посаду глави уряду, а посаду губернатора сприймав як майданчик для старту. "Причому спочатку попереджали, що на лояльних позиціях по відношенню до влади він буде стояти перший час, і згодом перейде до її критики. Власне кажучи, це і сталося".

"Ну і головне: ця критика прозвучала на 5 каналі. І ми чудово знаємо, з ким афілійований цей телеканал", - говорить він .

При цьому Тарас Березовець назвав Арсенія Яценюка "досить ефективним прем'єром". "Я, наприклад, довіряю словам директора МВФ Крістін Лагард, яка нещодавно хвалила чинний український уряд і його главу", - додав він.