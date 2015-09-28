Порошенко з дружиною вшанували пам’ять жертв теракту 11 вересня 2001 року в США

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Глава держави поклав вінок біля символічного «Дерева тих, хто вижили» ­ - єдиної рослини, яка «перенесла» ті події, встояла, хоча й «пережила» кілька хвороб. Президент оглянув величний Меморіал, де все нагадує про події тих жахливих днів, що вразили весь світ.

Президент, підійшовши до журналістів, назвав Меморіал символом об’єднання зусиль для боротьби з тероризмом, «недопущення фінансування тероризму, особливо на державному рівні».

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко, розпочинаючи свій візит до Нью-Йорка для участі у 70-й сесій Генеральної асамблеї ООН, заявив, що Україна буде робити рішучі кроки для захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та запропонує зміни, які мають на меті повернути історичну місію Організації та Раді безпеки ООН як механізму захисту глобальної безпеки.