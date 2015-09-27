Порошенко запропонує реформувати ООН для повернення її історичної місії

Президент України Петро Порошенко, розпочинаючи свій візит до Нью-Йорка для участі у 70-й сесій Генеральної асамблеї ООН, заявив, що Україна буде робити рішучі кроки для захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та запропонує зміни, які мають на меті повернути історичну місію Організації та Раді безпеки ООН як механізму захисту глобальної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ по прибутті до Нью-Йорка, Порошенко наголосив: «Після анексії Криму та агресії на Донбасі, коли одна з країн – постійних членів Ради безпеки ООН блокує дії та інструменти, які є у розпорядженні Ради безпеки, ми маємо підвищити ефективність або будувати інші механізми безпеки». При цьому він додав, що цю ініціативу вже підтримала велика кількість інших країн.

Президент відзначив, що всі міжнародні контакти у рамках Генасамблеї будуть присвячені забезпеченню потужної трансатлантичної єдності та солідарності з Україною. «Питання анексії Криму, агресії на сході, санкцій по відношенню до Росії, питання чітко скоординованих дій, щоб забезпечити виконання Росією Мінських угод, сьогодні залишаються першим пріоритетом всіх наших партнерів», - заявив Порошенко.

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Коментуючи твердження деяких ЗМІ про те, що Україна може стати розмінною монетою у переговорах Росії з США у сирійському питанні, президент зазначив: «Це частина російської інформаційної війни проти України і проти цивілізованого світу - показати, що світ втомився від України». Він послався на заяви представників та лідерів низки країн про те, що тема України є першим пріоритетом. «Ми робимо ефективну координацію наших дій для забезпечення реалізації Мінських угод, недопущення фейкових виборів, які Росія планує провести в жовтні та листопаді, і реалізації кроків у відповідь, якщо ці дії відбудуться. Ми маємо повернути Росію за стіл переговорів і зробити все можливе, щоб Мінські домовленості були реалізовані, причому без відкладання», - наголосив Порошенко.