Порошенко: лідери країн Євросоюзу не змішуватимуть питання України і Сирії

Про це заявив президент Петро Порошенко після переговорів в двосторонньому форматі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом в Нью-Йорку, передає "ЄвроПравда".

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"Ми отримали чітку підтримку позиції України. Вимоги щодо деескалації конфлікту, виведення російських військ з окупованої території Донбасу і звільнення Криму окремо піднімалися на всіх зустрічах", - сказав Петро Порошенко.

За словами президента, під час переговорів була скоординована позиція перед зустріччю в нормандському форматі, яка відбудеться 2 жовтня в Парижі.

Окремо були обговорені питання розширення економічного співробітництва та реструктуризації боргу, зазначив глава держави.

Відповідаючи на питання, чи обговорювалося питання виборів на Донбасі, президент зазначив, що позиція залишається незмінною вибори створюють серйозну небезпеку Мінському процесу.