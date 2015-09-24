"Фейкові" вибори на окупованих територіях Донбасу знищать мирний процес - Порошенко

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідну заяву він зробив під час зустрічі з депутатами Європейського парламенту – членами комітетів з питань міжнародної торгівлі та правових питань, які перебувають у Києві з робочим візитом.

Зокрема, президент поінформував євродепутатів про ситуацію на Донбасі. Він звернув увагу на відсутність прогресу в реалізації політичної частини Мінських домовленостей.

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"Фейкові вибори на окупованих територіях Донбасу знищать мирний процес", – підкреслив Порошенко.

Президент привітав рішення Європейського парламенту про направлення місії спостереження за місцевими виборами в Україні 25 жовтня 2015 року та підтвердив рішучість української влади забезпечити вільний та чесний виборчий процес у повній відповідності до стандартів БДІПЛ ОБСЄ.

Співрозмовники також обговорили перебіг реформ та стан підготовки до початку функціонування поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 січня 2016 року. Україна сподівається, що ратифікаційний процес Угоди про асоціацію країнами-членами ЄС завершиться до кінця 2015 року.

Також глава держави висловив сподівання на позитивні оцінки місії ЄС щодо виконання Плану з лібералізації візового режиму для українців.

"Далі, у випадку позитивної оцінки, буде дуже важливим і символічним щодо солідарності ЄС з Україною, щоб Європейський парламент та Європейська комісія прийняли позитивне рішення щодо безвізового режиму", – підкреслив Порошенко.

Президент подякував за рішення Європарламенту щодо підтримки України в питаннях незаконної анексії Криму та агресії Росії на Донбасі, підтримки льотчиці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова та інших незаконно ув’язнених українців.

Також Порошенко наголосив, що інвестування та підтримка України в економічній сфері, у проведенні реформ та відновлення української армії є інвестуванням в європейську безпеку.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України закликав міжнародну спільноту до продовження і розширення санкцій проти РФ за рішення про проведення фейкових виборів на Донбасі 18 жовтня і 1 листопада.

Верховна Рада України ухвалила закон, що визначає правила проведення місцевих виборів 25 жовтня. У перехідних положеннях закону зазначено, що чергові вибори до органів місцевого самоврядування на окупованих територіях Криму, Севастополя, а також частини Донецької та Луганської областей не проводяться.

Україна неодноразово застерігала сепаратистів від проведення будь-яких виборів на окупованих територіях, називаючи це зривом Мінських домовленостей. Згідно з Мінськими угодами, вибори на цих територіях можуть відбутися тільки у відповідності з українським законодавством, після виведення іноземних військ і відновлення Україною контролю вздовж усього кордону.