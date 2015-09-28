Росія надає військово-технічну допомогу Сирії та Іраку – Путін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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«Росія завжди твердо і послідовно виступала проти тероризму у всіх його формах. Сьогодні ми надаємо військово-технічну допомогу Іраку та Сирії, іншим країнам регіону, які ведуть боротьбу з терористичними угрупованнями», - зазначив Путін.

Він підкреслив, що РФ вважає великою помилкою відмову від співпраці з сирійською владою і урядовою армією, яка бореться з терором.

За його словами, потрібно визнати, що крім урядових військ президента Сирії Асада, а також курдського повстання в Сирії з Ісламським державою реально ніхто не бореться.

«Ми знаємо всі проблеми регіону, всі суперечності. Але потрібно все-таки виходити з реалій», - сказав він.

При цьому російський лідер заявив, що саме «Ісламська держава» виникла не на порожньому місці.

«Його також спочатку пестували як знаряддя проти неугодних світських режимів», - зазначив Путін.

«Створивши плацдарм проти Сирії та Іраку, ІГ активно розширює експансію на інші регіони, націлюється на панування в ісламському світі й тільки цими країнами явно не обмежується. Стан справ більш ніж небезпечне», - додав російський президент.

Він заявив, що вакуум влади, який виник у низці країн Близького Сходу і Північної Африки, призвів до утворення зон анархії, які негайно почали заповнюватися екстремістами і терористами.

«Під прапорами так званої «Ісламської держави» вже воюють десятки тисяч бойовиків, серед них - іракські військовослужбовці, які в результаті вторгнення в Ірак в 2003 році були викинуті на вулицю», - підкреслив Путін.