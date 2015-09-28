Українська делегація розгорнула перед Путіним прапор, привезений з Іловайська

20:17, 28 вересня 2015
Політика
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Під час виступу Володимира Путіна на Генасамблеї ООН навпроти російського лідера був розгорнутий прапор України.

Украинская делегация развернула флаг перед Путиным / hromadske.tv

Про це повідомив в Twitter постпред України при ООН Юрій Сергєєв.

«Наша делегація вийшла із залу під час виступу товариша Путіна. На балконі перед ним був розгорнутий прапор України з Іловайська! Хай бачить», - написав Сергєєв.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація залишила зал Генасамблеї ООН під час виступу Путіна.

Торкнувшись української теми у своєму виступі Путін заявив про необхідність враховувати інтереси бойовиків в перебудові України.

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