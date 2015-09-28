Українська делегація розгорнула перед Путіним прапор, привезений з Іловайська

Про це повідомив в Twitter постпред України при ООН Юрій Сергєєв.

«Наша делегація вийшла із залу під час виступу товариша Путіна. На балконі перед ним був розгорнутий прапор України з Іловайська! Хай бачить», - написав Сергєєв.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація залишила зал Генасамблеї ООН під час виступу Путіна.

Торкнувшись української теми у своєму виступі Путін заявив про необхідність враховувати інтереси бойовиків в перебудові України.