Українська делегація розгорнула перед Путіним прапор, привезений з Іловайська
20:17, 28 вересня 2015Політика
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Під час виступу Володимира Путіна на Генасамблеї ООН навпроти російського лідера був розгорнутий прапор України.
Українська делегація розгорнула прапор перед Путіним / hromadske.tv
Про це повідомив в Twitter постпред України при ООН Юрій Сергєєв.
«Наша делегація вийшла із залу під час виступу товариша Путіна. На балконі перед ним був розгорнутий прапор України з Іловайська! Хай бачить», - написав Сергєєв.
Як повідомляв УНІАН, українська делегація залишила зал Генасамблеї ООН під час виступу Путіна.
Торкнувшись української теми у своєму виступі Путін заявив про необхідність враховувати інтереси бойовиків в перебудові України.
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