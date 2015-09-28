Путін заявив про досягнення перемир'я на Донбасі і подальший відвід зброї

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Припинення вогню досягнуто, зараз потрібно зробити ще один крок - домовитися про відвід озброєння калібром менше ста міліметрів. І потрібно рухатися по всім трьом основним треках - політичне врегулювання, безпека і гуманітарно-економічні питання. Будемо разом працювати», - заявив Путін.

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Крім того, Путін підкреслив про необхідність прямого діалогу між Києвом і бойовиками.