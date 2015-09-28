Путін вважає, що необхідно узгодити з бойовиками на Донбасі "ключові елементи устрою" України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем у рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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«Поставили пострадянські країни перед хибним вибором - бути їм із Заходом чи зі Сходом. Рано чи пізно така конфронтаційна логіка мала обернутися серйозним геополітичною кризою. Це і сталося в Україні, де використовували невдоволення значної частини населення чинною владою і ззовні спровокували збройний переворот. У підсумку спалахнула громадянська війна», - заявив Путін.

За його словами, зупинити кровопролиття, знайти вихід з глухого кута можна лише за повного сумлінного виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.