У Євросоюзі відзначили необхідність збереження єдності щодо підтримки України - Клімкін

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який наразі перебуває у Нью-Йорку в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Ми повинні залишатися об'єднаними - головний сигнал на зустрічі з керівниками ЄС", - написав Клімкін.

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У свою чергу віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак повідомив, що комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган, голови МЗС Швеції Маргот Валльстрьом, Польщі Гжегож Схетина та Данії Крістіан Єнсен висловили чітку підтримку Україні в імплементації Мінських угод.