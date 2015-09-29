Порошенко: Україна потребує підтримки у боротьбі проти зрадницької російської агресії

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Якщо Україна отримає місце в Раді Безпеки на термін 2016-2017 років на виборах, які відбудуться протягом декількох тижнів, питання про консолідацію діяльності ООН з підтримки миру буде серед наших основних пріоритетів", - сказав Петро Порошенко, звернувши увагу на питання підвищення пропускної спроможності миротворчих операцій шляхом заповнення критичних прогалин, зокрема в частині авіації та зміцнення співпраці Ради Безпеки ООН з державами, що надають військові і поліцейські контингенти, забезпечення безпеки "блакитних касок".

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"Україна заслужила свою репутацію «миротворчої» нації. З моменту здобуття незалежності, більше 34 тис. українських "блакитних касок" взяли участь у більш ніж 20 операціях під егідою ООН, повернувши мир і безпеку в понівечені війною регіони. Мужність українських вертольотчиків в операціях ООН у Кот-д'Івуарі та Ліберії стала легендарною", - сказав він, нагадавши, що Україна та її військовослужбовці підтримували і підтримують миротворчі місії ООН у світі.

"Україна залишається однією з основних країн, що надає військові вертольоти для ООН - найбільш необхідні і цінні активи, що дозволяють проводити сьогоднішні складні місії. Ми готові підсилити операції ООН 6 українськими військовими вертольотами з Ліберії і Кот-д'Івуару після завершення операцій ООН у цих країнах", - також додав Петро Порошенко підкресливши, що готова це зробити у вкрай важких безпекових умовах, будучи об’єктом агресії Російської Федерації.

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У цьому контексті Глава держави зазначив, що на Донбасі проти зрадницької російської агресії відчайдушно борються Збройні Сили України та волонтери і наголосив на тому, що у ці дні Україна потребує підтримки та допомоги.

"Я впевнений, що ми зможемо знайти спільний підхід, а успіх нашої координації та співробітництва буде найкращим надихаючим сигналом світові щодо ефективності Організації перед лицем невідкладних викликів в галузі безпеки", - сказав Петро Порошенко.

Президент також повідомив присутнім про створення спільного українсько-польсько-литовської бригади з 2 тисяч солдатів, серед яких 527 українців, діяльність якої також спрямована на участь у міжнародних миротворчих операціях на основі мандату Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко також наголосив, що задля збереження миру та зміцнення діяльності ООН необхідно провести її реформування.