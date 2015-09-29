У Раду внесено законопроект про повну блокаду Криму і Донбасу

Законопроект зареєстрований у парламенті 29 вересня під номером 3192.

Як зазначається, документ був запропонований для розгляду депутатом від Радикальної партії Дмитра Лінька.

У документі пропонується повністю призупинити рух залізничного вантажного та автобусного сполучення на Донбас і Крим.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокуванню вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. В акції приймають участь кримські татари, активісти "Правого сектору" та інших організацій.

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За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко вважає за необхідне зупинити будь-яке транспортне сполучення з окупованими територіями в Донецькій області.