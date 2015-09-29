Україна виступає за поступове обмеження права вето в ООН - Порошенко
20:01, 29 вересня 2015Політика
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Україна виступає за поступове обмеження права вето в ООН з подальшим скасуванням цього права.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
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"Україна виступає за поступове обмеження права вето з подальшим скасуванням цього права. Право вето не має стати актом прощення за злочини", - сказав він, підкресливши зловживання російською стороною правом вето.
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