Україна виступає за поступове обмеження права вето в ООН - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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"Україна виступає за поступове обмеження права вето з подальшим скасуванням цього права. Право вето не має стати актом прощення за злочини", - сказав він, підкресливши зловживання російською стороною правом вето.