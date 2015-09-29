Рада безпеки ООН не відповіла належним чином на вирішення ситуації в Україні - президент Румунії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Лідер Румунської держави зазначив, що бездіяльність у випадку зі спалахом насилля, як це було в Україні "створює невірне сприйняття, що незаконні захоплення територій незалежних суверенних держав можливі та допускаються".

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"Прикладом такої справи є ситуація в Україні, відповідно до якої Організація Об'єднаних Націй та Рада безпеки, зокрема, не вжила дій, які очікувалися з огляду на Статут ООН. Ми закликаємо усіх членів Ради безпеки діяти відповідально та бути на стороні інтересів міжнародного миру і безпеки, та у відповідності до міжнародного права при вирішенні ситуації в Україні", - заявив Йоханніс.

Президент Румунії висловив підтримку ініціативі Франції та Мексики щодо невикористання права вето на Раді безпеки ООН у випадках запобігання або припинення масових звірств та військових злочинів.