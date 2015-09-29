У Мінську контактна група підписала угоду про відвід озброєнь калібром менше 100 мм

Про це повідомила прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України в Тристоронній контактної групи, Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"У Мінську Тристороння контактна група підписала угоду про відвід з лінії зіткнення гармат калібром менше 100 мм. Під документом стоять підписи Мартіна Сайдіка, Леоніда Кучми, Азамата Кульмухаметова", - зазначила прес-секретар Кучми.

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Як зазначила Оліфер, таким чином втілена в життя ініціатива президента України Петра Порошенка, яку він озвучив в продовження Мінських домовленостей від 5 вересня 2014 року і 12 лютого 2015.

"Тристороння контактна група очікує, що цей документ підпишуть Олександр Захарченко та Ігор Плотницький", - написала Оліфер.

Крім того, вона зазначила, що "Україна також вимагає від окремих районів Донецької та Луганської областей негайного і беззастережного виконання цих угод як невід'ємної частини Мінських угод".