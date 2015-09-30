Путін намагається перевести увагу з України на Сирію – екс-посол США

Пайфер вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається переключити увагу світової спільноти з України на Сирію, повідомляє Радіо Свобода.

"Президент Путін вирішив зі своїх міркувань перевести увагу з України на Сирію. Це не означає, що Захід відповість на це, жертвуючи інтересами України", – наголосив Пайфер у відповідь на запитання, чи варто очікувати зменшення уваги Заходу до російської агресії в Україні з огляду на ініціативу Москви долучитися до боротьби з радикальними угрупованнями на території Сирії.

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На думку експерта, складно назвати питання України і Сирії взаємозалежними. Крім того, Пайфер звернув увагу на те, що "між Москвою і Вашингтоном залишаються великі розбіжності щодо Сирії".

"Зокрема, з питання, що робити з Асадом. Вашингтон, більшість країн Заходу вважають, що Асад має піти. Він вбив значно більше сирійців, ніж угруповання "Ісламська держава". Москва, очевидно, намагається втримати позиції Асада хоча б на якийсь час", – зазначив Пайфер.

Також, на думку експерта, навряд чи можна говорити про суттєві зміни у підході до українського питання Москви чи Вашингтона. "Якщо ви послухаєте, що сказав президент Обама і що сказав президент Путін у своїх промовах, очевидно, що у них різні погляди на Україну", – зазначив Стівен Пайфер.