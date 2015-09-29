На зустрічі з Порошенком Обама заявив, що США продовжать підтримувати Україну

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою в рамках заходів ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко у Facebook.

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«Президент Обама підтвердив підтримку України та зусиль президента Петра Порошенка захистити територіальну цілісність і суверенітет України», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними прес-секретаря, «під час розмови президент Обама наголосив що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну, яка впроваджує реформи та продовжує шукати дипломатичне вирішення конфлікту».