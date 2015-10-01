Американський історик: Відправка російських військ у Сирію - занадто ризикований хід

Таку думку висловив відомий американський історик, професор Єльського університету і авторитетний фахівець з радянської та пострадянської пропаганди Тімоті Снайдер, пише Новое время.

За словами історика, Росія в Сирії повністю копіює стратегію, яку вже застосовувала в Україні.

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"Створити проблему, а потім "допомагати" світу її вирішувати — улюблена стратегія РФ, але відправка військ у Сирію це занадто ризикований хід. Так і шанс на те, що Захід піде на такий обмін (Україну на Сирію - УНІАН), вкрай малий", - зазначив Снайдер.

Історик зазначив, що хоча світових лідерів не так вже турбує доля України, за його словами, щиро за неї переживають небагато, вони не забудуть Росії грубе порушення правил гри в Криму та Донбасі.

Повне інтерв'ю читайте у випуску журналу "Новое время" №36 (2 жовтня).