Міністр оборони США назвав дії Росії в Сирії помилковими

Про це сказав міністр оборони США Ештон Картер на брифінгу, спеціально скликаному в Пентагоні, повідомляє радіо "Свобода".

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США та їх союзники підозрюють, що своїми днями Москва підтримує режим президента Башара аль-Асада. "Не можна декларувати прагнення протистояти "Ісламській державі" й одночасно підтримувати Асада. Такий підхід не залишає місця для політичного врегулювання в Сирії. Асад неприйнятний для опозиції, це може призвести лише до ескалації конфлікту", - підкреслив американський міністр оборони.

Картер повідомив, що російські дії можуть посилити війну в Сирії. За його оцінкою, авіаудари були нанесені по тих ділянках, де немає бойовиків угруповання "Ісламська держава". За словами Картера, РФ повідомила США про підготовлювані акції своїх ВПС лише за годину до операцій, що було з боку російських військових "непрофесійним" кроком.

Він заявив, що дії Росії в Сирії "помилкові" й "приречені на провал". Картер також сказав, що повітряні операції коаліції в Іраку та Сирії будуть проводитись, як і раніше, незважаючи на прохання РФ про те, щоб США пішли з повітряного простору Сирії.

Картер, за його словами, домовився з російським колегою Сергієм Шойгу про проведення консультацій на рівні експертів, які повинні початися найближчими днями. Мету цих консультацій Сполучені Штати бачать у тому, щоб попередити випадкові удари російських літаків по американських військовослужбовцях чи військовій техніці, не допустити будь-яких перешкод із боку російських військових операціям США в Сирії чи Іраку. Міністр оборони підкреслив, що Вашингтон має намір чітко виконувати партнерські або союзницькі зобов'язання щодо різних гравців на Близькому Сході.

У Кремлі назвали некоректними повідомлення про те, що Росія вимагала від США очистити небо над Сирією на час дії російських літаків. "Це формулювання абсолютно недоречне. Звичайно, мова тут не йде про вимоги",- заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Пєсков підкреслив: "Із США та іншими країнами, які мають відношення до коаліційної боротьбі з "Ісламською державою", здійснюється інформаційна взаємодія".