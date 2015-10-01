Порошенко у Парижі вимагатиме від Росії скасувати псевдовибори на Донбасі - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

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"Найважливішим питанням буде скасування російською стороною проведення фейкових виборів на Донбасі, відповідно, 18 жовтня і 1 листопада, і в цьому питанні є єдина позиція для України, Німеччини і Франції, і ця позиція була підтверджена в Нью-Йорку під час двосторонніх зустрічей, відповідно, з президентом Франції і канцлером ФРН про те, що важливою передумовою подальшого процесу мирного врегулювання є однозначне скасування Росією цих виборів", - наголосив Єлісєєв.

Як зазначив заступник глави АП, це скасування повинно відбутися "без будь-яких умов і негайно".

Він сказав, що у Парижі "ми завтра подивимося наскільки ця позиція, спільна тристороння позиція України, Франції і Німеччини буде почута російською стороною".