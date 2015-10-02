"Свободівцю" Сабію вручили повідомлення про підозру і знову викликають на допит

Голові київської обласної організації ВО "Свобода", колишньому народному депутату Ігорю Сабію вручили повідомлення про підозру і знову викликають на допит.

Про це ВО "Свобода" повідомляє у Twitter.

"Щойно від слідчого вийшов очільник київської обласної "Свободи" Ігор Сабій. Йому вручили повідомлення про підозру", - йдеться в одному із записів.

Крім того, зазначається, що окрім підозри Сабію вручили чергову повістку на допит 5 жовтня об 11.00.

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Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

Всього загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про зіткненнях біля ВР викликало на допит голову ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.