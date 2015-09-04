Виключених із "Самопомочі" депутатів викликають на допит до ГПУ у справі про підкуп депутатів

Фотокопію відповідного документу від 3 вересня виклав на своїй сторінці у Facebook позафракційний народний депутат Віктор Кривенко.

У документі зазначається, що в рамках досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні до управління Генпрокуратури з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, запрошуються Ганна Гопко, Остап Єднак, Павло Кишкар, Віктор Кривенко та Вікторія Пташник.

Зазначається, що депутати повинні прибути у зручний для них час до органу досудового розслідування для надання свідчень щодо обставин, викладених у заяві Садового.

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Як повідомлялося, 29 серпня ГПУ заявила про початок досудового розслідування кримінального провадження за фактом пропозиції невстановленими особами надання неправомірної вигоди народним депутатам з фракції "Самопоміч" за підтримання ними 31 серпня на позачерговому засіданні Верховної Ради в першому читанні проекту закону ”Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)”.

Водночас ГПУ викликала мера Львова, лідера партії ”Самопоміч” Садового для надання інформації щодо спроби підкупу народних депутатів.

Наразі організовано проведення першочергових слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні. Перевіряється надана інформація.

31 серпня із фракції ”Самопомочі” 26 депутатів проголосували "проти" змін до Конституції, 5 - "за": Ганна Гопко, Павло Кишкар, Вікторія Пташник, Остап Єднак та Вадим Кривенко. Їх було виключено із фракції.