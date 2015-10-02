Журналіст повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" буде короткою

16:33, 02 жовтня 2015
Політика
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Сьогоднішні переговори лідерів України, Німеччини, Франції і Росії будуть короткими через графік Ангели Меркель.

twitter.com/shaunwalker7

Про це у своєму Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"За неофіційною інформацією, нормандський формат буде коротким через Меркель. Їй о шостій вечора треба полетіти додому. Є справи, важливіші від України?" - написав він.

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