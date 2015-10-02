Журналіст повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" буде короткою

Про це у своєму Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"За неофіційною інформацією, нормандський формат буде коротким через Меркель. Їй о шостій вечора треба полетіти додому. Є справи, важливіші від України?" - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко прибув до Парижа. У рамках одноденного робочого візиту до Франції він проведе зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом і візьме участь у зустрічі лідерів країн «нормандського формату».