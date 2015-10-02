Журналіст повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" буде короткою
16:33, 02 жовтня 2015Політика
1529 0
Сьогоднішні переговори лідерів України, Німеччини, Франції і Росії будуть короткими через графік Ангели Меркель.
Зустріч "нормандської четвірки" вже почалася / twitter.com/shaunwalker7
Про це у своєму Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
"За неофіційною інформацією, нормандський формат буде коротким через Меркель. Їй о шостій вечора треба полетіти додому. Є справи, важливіші від України?" - написав він.
Читайте такожСтало відомо, про що домовилися Порошенко і Олланд на зустрічі у Парижі
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко прибув до Парижа. У рамках одноденного робочого візиту до Франції він проведе зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом і візьме участь у зустрічі лідерів країн «нормандського формату».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter