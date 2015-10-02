Порошенко прибув до Парижа на зустріч "нормандської четвірки"

Президент прибув до міжнародного аеропорту «Орлі», де відбулася офіційна церемонія зустрічі.Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, в рамках одноденного робочого візиту до Франції Порошенко проведе зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом та візьме участь у зустрічі лідерів країн «нормандського формату».

Програмою візиту передбачена двостороння зустріч Порошенка з Олландом у резиденції президента Франції в Єлісейському палаці.

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Після зустрічі двох президентів відбудеться головна подія візиту – зустріч лідерів країн «нормандського формату» (Україна, ФРН, Франція та Росія).

Як передає власний кореспондент УНІАН, також до Парижа за 15 хвилин до приїзду Порошенка прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У Єлісейському палаці проходять двосторонні зустрічі – президента Франції Франсуа Олланда з президентом України Порошенком і канцлера ФРН Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним.